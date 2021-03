Juventus, dalla Premier League interesse per Dragusin

Juventus, via Dragusin

Radu Dragusin è in scadenza di contratto con la Juventus e non c’è ancora stato nessun contatto per il rinnovo. Molto probabilmente il 19enne rumeno dirà addio ai bianconeri a fine stagione. Non è una novità, sono già tanti i club interessati al giovane e talentuoso difensore centrale, l’ultimo interesse arriva dalla Premier League.

Juventus, Dragusin verso la Premier

Il Crystal Palace pensa al futuro e per la prossima stagione, sempre in Premier League, inizia già a guardarsi intorno. Secondo The Sun uno dei suoi obiettivi è proprio Radu Dragusin. Il mancino bianconero, classe 2002, appartiene all’Under 23 della Juve, va verso la fine di contratto con la Juventus e finora la società non ha mostrato eccessivo interesse a prorogarlo. Il giocatore, arrivato a Torino nel 2018 proveniente dal Regal Bucarest, durante questa stagione ha giocato quattro partite con la prima squadra, una bella vetrina che gli ha consentito di essere contattato da tante squadre. Tra queste c’è appunto anche la società inglese del Crystal Palace in prima fila.