Juventus, dopo Douglas Luiz non tramonta la pista Koopmeiners | Lo scenario

La Juventus continua a rinforzarsi a centrocampo. Dopo l’acquisto di Douglas Luiz arrivato dall’Aston Villa che darà sicuramente grande qualità e quantità al centrocampo bianconero, Giuntoli insiste per Thuram ma non solo, l’ipotesi Koopmeiners rimane ancora viva. Per il francese si potrebbe chiudere a 25 milioni di euro, sull’olandese la situazione è diversa con un base economica molto più alta sulla quale chiede l’Atalanta.

Juventus, per Koopmeiners servono più di 60 milioni

Per aggiudicarsi Koopmeiners la Juventus dovrà sborsare circa 65 milioni, magari qualcosa di meno contando i bonus come riferisce Tuttomercatoweb.com. La parte fondamentale è che non dovranno esserci contropartite, quindi l’ipotesi di inserire Huijsen o Soulè più un conguaglio potrebbe non convincere i bergamaschi. La soluzione sarà vendere anche a buone cifre i suoi esuberi per poi affondare il colpo finale.