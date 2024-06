Juventus, Douglas Luiz non esclude Khèphren Thuram. Interesse per Ndoye | Il punto sul mercato bianconero

La Juventus comincia a delineare il suo futuro, con la squadra che avrà Thiago Motta a inizio stagione a disposizione. L’obbiettivo è rinforzarsi e i primi nomi sono in dirittura d’arrivo: Di Gregorio ormai chiuso da tempo è il primo tassello, pagato 20 milioni di euro andrà a sostituire Szczesny sempre più orientato all’Al Nassr che è pronto a mettere sul piatto per portiere polacco 35 milioni in due anni come rivela La Stampa. Sul fronte difensivo c’è ancora stallo su Calafiori come scrive la Gazzetta dello Sport, e bianconeri avrebbero individuato già l’alternativa una vecchia conoscenza del calcio italiano come Kiwior che è passato dallo Spezia ora all’Arsenal. Con i gunners si potrebbe fare un ragionamento sul prestito. A centrocampo la situazione di Rabiot si lega a quella che porterebbe in Italia Khèphren Thuram il fratello di Marcus. Il costo del cartellino che chiede il Nizza è di 18-20 milioni di euro, un giocatore in grande crescita e forte fisicamente che potrebbe fare al caso della Juventus.

Juventus, piace Ndoye: sullo svizzero anche l’Inter

Per quanto riguarda il rinnovo di Rabiot bisognerà aspettare la fine dell’Europeo, con i bianconeri che hanno messo sul piatto 7,5 milioni di euro per il rinnovo, e il Manchester United dall’Inghilterra è alla finestra. Nel frattempo per Douglas Luiz è tutto fatto andrà a rinforzare il centrocampo grazie alla sua quantità e fisicità, oltre ad avere anche una buona tecnica: il brasiliano sa battere bene calci piazzati, e ha un buon tiro da fuori. Ma per il centrocampo la Juve potrebbe non fermarsi qui. Secondo la Gazzetta dello Sport, un tentativo per Koopmeiners verrà fatto, considerato la ciliegina sulla torta a un reparto che potrebbe crescere notevolmente grazie alla sua qualità. Sul fronte offensivo piace anche Ndoye del Bologna, che sta disputando un grandissimo Europeo con la Svizzera ieri anche in gol nella sfida contro la Germania. Il calciatore è valutato 25 milioni di euro come riferisce Calciomercato.com, e Thiago Motta vorrebbe portarselo a Torino, considerato anche un profilo congeniale al suo gioco. L’attaccante è stato cercato anche dall’Inter, anche se il costo del cartellino è elevato.

Juventus, situazione uscite: Mckennie, Locatelli, e Kean con le valigie in mano

La Juventus vorrebbe anche monetizzare con le uscite, dopo che Mckennie è sfumato all’Aston Villa il centrocampista potrebbe trovare una nuova sistemazione. L’americano non rientra nei piani di Thiago Motta, e c’è il rischio che secondo la Gazzetta dello Sport possa fare la stagione in tribuna considerando che andrà in scadenza il prossimo anno. Locatelli è un altro calciatore che sembra con le valigie pronte, su di lui il Marsiglia di De Zerbi, mentre per Kean la dirigenza bianconera è intenzionata a farlo partire per 10 milioni di euro come scrive il Corriere dello Sport, con alcuni club arabi interessati all’attaccante anche se il calciatore preferirebbe rimanere in Europa.