Juve, Douglas Luiz ad un passo: ballano 3 milioni | Porta ancora aperta per Khephren Thuram?

La Juventus di Cristiano Giuntoli si sta delineando: dopo la tanto attesa firma di Thiago Motta di ieri (contratto di tre anni per l’ex allenatore del Bologna) ora ci si può concentrare sul mercato in entrata. Obiettivo numero uno: migliorare e dare più qualità al centrocampo. Gli indiziati sono molti, così come le piste aperte, infatti potrebbero essere più di uno gli acquisti a centrocampo. Douglas Luiz sempre più vicino, mentre non è ancora tramontato Khephren Thuram.

Centrocampo Juve, Douglas Luiz vicinissimo: Iling-Junior e McKennie aspettano l’Aston Villa | Per Thuram servono 35 milioni

Douglas Luiz è a un passo soltanto dal vestire la maglia bianconera, mentre McKennie e Iling-Junior sono altrettanto vicini alla Premier League. L’Aston Villa ha una certa fretta di rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Premier League, pena una sanzione in termini di punti ai nastri di partenza del prossimo campionato. Per il centrocampista brasiliano la base di partenza è di 65 milioni di valutazione (10 reti e 10 assist in 53 partite nell’annata appena conclusa). Una cifra che Giuntoli intende coprire mettendo su piatto, appunto, una doppia contropartita tecnica, quella composta da McKennie e Iling-Junior, valutati complessivamente intorno ai 45 milioni di euro. Ora si sta lavorando sui dettagli del conseguente conguaglio: i bianconeri vorrebbero chiudere intorno ai 17-18 milioni, a Birmingham non sono in vena di sconti e ne pretendono 20 tondi.

Non è finita qua: la Juventus continua a battere la pista che porta a Khephren Thuram, classe 2001 del Nizza e della nazionale francese: stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il club francese chiederebbe tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, una cifra, dunque, non altissima che potrebbe contribuire a spingere il ragazzo in Italia. Ricordiamo che il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2025: su di lui ci sarebbe anche l’Inter del fratello, in maniera, però, più defilata al momento.