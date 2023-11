Mai come ora bisogna prendere una posizione netta e schierarsi contro la violenza sulle donne. Lo fa anche il calcio, lo fa anche la Juventus in queste due giornate dedicate interamente a questo tema.

Juventus, una patch contro la violenza sulle donne

Questo quanto riportato: “Il 25 e il 26 novembre Prima Squadra Maschile, Prima Squadra Femminile e Next Gen indosseranno sulla sleeve della maglia gara la patch con il logo della Fondazione Libellula: un gesto concreto per contribuire alla costruzione di una cultura contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere con la collaborazione di Fondazione Libellula, l’impresa sociale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

La patch sarà presente sulle maglie della Juventus in occasione di Juventus Next Gen-Arezzo, in programma il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, e poi per Napoli-Juventus Women e Juventus-Inter del 26 novembre.

Un simbolo per raccontare un impegno profondo e che non conosce pause. La violenza contro le donne e la discriminazione di genere sono una violazione dei diritti umani inaccettabile e contro cui Juventus e Fondazione Libellula continueranno a sensibilizzare ogni giorno.

Fondazione Libellula, attraverso il proprio Network, opera nelle aziende con attività dedicate a contrastare stereotipi, pregiudizi e molestie, promuovendo l’empowerment e una cultura inclusiva. Realizza inoltre progetti di cura per supportare le donne che escono da situazioni di violenza, promuovere il loro reinserimento lavorativo, aiutare il personale degli ospedali a riconoscere i segni della violenza domestica, anche quelli invisibili.

La collaborazione di queste settimane si inserisce nel novero di un percorso consolidato, iniziato lo scorso anno con la campagna Blow the whistle on Violence against Women e che vedrà le due realtà collaborare ulteriormente nel corso della Stagione”.