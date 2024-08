Juventus e Save the Children, la collaborazione va sulle maglie

Juventus, Save the Children al centro della maglia nella prima sfida contro il Como La Juventus e Save the Children consolidano la collaborazione. Avviata nel 2018, l’unione tra la società bianconera e l’organizzazione diventa più forte. Iniziativa carica di significato che vedrà Save the Children al centro della maglia della prima maschile, per la gara d’esordio contro il Como, e femminile, nell’amichevole contro il Bayern Woman. Il club lo ha annunciato con un comunicato: Juventus e Save the Children: una collaborazione avviata nel 2018, ponendo al centro l’educazione e la crescita delle giovani generazioni, che oggi si rinnova con un gesto carico di significato.

Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare bambine e bambini a rischio e garantire loro un futuro, sarà infatti presente sulle maglie della prima squadra maschile e femminile di Juventus! Esordio stagionale questa sera con la formazione guidata da Thiago Motta, in occasione del match di Serie A Enilive contro il Como 1907, mentre domani sarà la volta della prima squadra femminile allenata da Massimiliano Canzi nell’amichevole contro l’FC Bayern Women.

Questa nuova iniziativa rientra all’interno del percorso realizzato dalle due realtà, guidate dalla volontà di combattere le disuguaglianze educative. Juventus, coerentemente col proprio nome, dedica ai giovani il fulcro della propria strategia, tanto sportiva quanto sociale, attraverso iniziative che supportano la loro educazione, crescita e integrazione. In questo senso Save the Children rappresenta da anni il Partner ideale, per il suo costante impegno a tutela di bambine e bambini, soprattutto coloro che vivono in contesti di fragilità, e per la volontà di ottenere cambiamenti significativi e duraturi nelle loro vite.