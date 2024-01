Juventus, esulta Allegri: “Chiesa e Rabiot pronti per Sassuolo” | Pronta la rincorsa all’Inter

Buone notizie per il tecnico bianconero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Juventus ,Massimiliano Allegri, ha parlato della vittoria col Frosinone ma soprattutto il tecnico pensa già alla sfida col Sassuolo.

Obiettivo raggiunto anche in maniera agevole? “E’ sembrata semplice ma c’è stato un buon approccio da parte di tutti i giocatori, l’abbiamo sbloccata, abbiamo fatto il 2-0 e abbiamo avuto situazioni che potevamo fare il 3-0 ma in alcuni momenti eravamo un pochino lunghi, il Frosinone è stato bravo a crearci qualche pericolo”.

Su Weah e McKennie? “Weah ha fatto una buona partita e sono contenta. Deve essere molto più sereno e tranquillo, deve giocare ma ogni tanto lo vedo un po’ troppo preoccupato dalla fase tattica ma è normale che sia così, si deve solamente abituare e poi è stato un mese e mezzo fuori. Per quanto riguarda McKennie sta crescendo, è cresciuto molto ma deve continuare così perché siamo solamente a metà stagione”.

In fase difensiva avete concesso poco o nulla? “Sì, abbiamo fatto meglio il secondo tempo ma soprattutto la squadra è cresciuta molto fisicamente ma anche come velocità di passaggio nonostante il 2-0, poi ha fatto subito il 3-0 all’inizio e questo ci ha agevolato. Nel primo tempo potevamo fare un pochino meglio, dovevamo avere più compattezza di squadra in alcuni momenti”.

Questo tipo di risultati quanto possono incidere sulla prossima di campionato?

“Non incidono perché innanzitutto giochiamo contro una squadra che ci ha fatto quattro gol nella gara di andata, sono una squadra tecnica, ha vinto l’ultima gara e quindi dobbiamo stare molto attenti e prepararsi al meglio. Domani sarà una giornata di riposo e poi da sabato ci prepareremo”.

Aggiornamenti su Rabiot e Chiesa? “Chiesa è recuperato al 100%, Rabiot credo uguale”.