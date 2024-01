Coppa Italia: Juventus-Frosinone, le scelte di Allegri e Di Francesco | Le formazioni

Fuori Chiesa e Rabiot, Allegri potrà contare sulla presenza di Vlahovic tra i disponibili, ma ancora in ballottaggio con Yildiz per una maglia da titolare accanto a Milik. Dal 1′ Gatti e McKennie, non disponibili nella prossima gara di campionato contro il Sassuolo per squalifica. In mezzo al campo spazio a Miretti e Locatelli. Sugli esterni Weah, a destra, e Kostic, a sinistra. Tra i pali c’è Perin.

Titolari i tre giovani bianconeri in prestito ai ciociari: Soulé e Kaio Jorge, in attacco con Ibrahimovic, Barrenechea a centrocampo con Mazzitelli, Lirola e Garritano. Difesa a tre con Monterisi, Okoli e Romagnoli. In porta confermato Turati.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.