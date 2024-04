Juventus-Fiorentina 1-0: Gatti e Szczesny scacciano la crisi. Tre gol annullati e terzo posto consolidato

Avvio di personalità della Juve che trova subito il gol di McKennie al 6′ ma il texano si trova in netto fuorigioco a centro area sul colpo di testa di Gatti. Seconda rete annullata ai bianconeri sei minuti dopo con Kostic che crossa dalla destra sul palo più lontano dove pesca Gatti che prende la traversa, in acrobazia ci prova Vlahovic che colpisce il tacco di Bremer ed entra in porta ma il brasiliano è in offside. Al 21′ però sugli sviluppi di corner Bremer stacca di testa, il pallone sbatte sul palo ma in tap-in c’è Gatti che fa 1-0. Al 32′ arriva anche la tripletta dei gol annullati, sponda di McKennie in area per Vlahovic che segna ma il texano si trova in fuorigioco per pochi centimetri.

La Juve torna alla vittoria in campionato

Ritorna meglio in campo la Fiorentina nel secondo tempo ma è la Juve a sfiorare il gol con la deviazione di Milenkovic che esce fuori di un soffio alla sinistra di Terracciano. Al 74′ prima grande occasione per i viola con Gonzalez che tira col mancino a giro sul secondo palo, parata monumentale di Szczesny con la mano di richiamo che respinge sulla traversa. La Fiorentina insiste per trovare il pareggio e al minuto 85 trova un’altra opportunità pericolosa grazie a Lopez che mette dentro un pallone rasoterra, tocca Szczesny ma Beltran tutto solo colpisce addosso a Nzola quasi sulla linea di porta. I bianconeri ritrovano i tre punti e si portano a +7 sul quinto posto.

Tabellino del match

Reti: 21′ Gatti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (75′ Alcaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (59′ Iling Jr); Chiesa (59′ Yildiz), Vlahovic (85′ Kean). All. Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (84′ Dodo), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora (46′ M. Lopez); Gonzalez, Barak (61′ Beltran), Kouame (61′ Nzola); Belotti (46′ Sottil). All. Italiano

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 68′ Cambiaso, 87′ Yildiz, 93′ Beltran