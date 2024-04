Thiago Motta-Juventus, arrivano conferme

Le prossime settimane saranno decisive per capire chi sarà l’allenatore della Juventus per la stagione 2024/25. Anche con l’arrivo tra le prime quattro e un’eventuale vittoria della Coppa Italia potrebbe non bastare per confermare sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri per il prossimo anno. Intanto continuano ad arrivare indiscrezioni per quel che riguarda il possibile approdo di Thiago Motta per allenare la Vecchia Signora.

Thiago Motta-Juve, Giuntoli contatta l’entourage del tecnico

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul suo profilo Twitter, ci sarebbe già un’accordo di massima tra il tecnico del Bologna e Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione. Insieme a Thiago Motta potrebbe arrivare anche Calafiori e uno tra Ferguson e Koopmeiners finanziabili con i soldi della Champions e la cessione di Soulè sul quale ci sono diversi club di Premier. Il nuovo ciclo targato Giuntoli potrebbe, dunque, ripartire da Thiago Motta sulla panchina della Juventus.