Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

La Juve è concentrata per raggiungere l'obbiettivo Champions ma avrà bisogno di Vlahovic e Chiesa che finora non hanno ancora segnato alla Fiorentina da ex

Come detto da Allegri e Chiesa nei giorni precedenti una vittoria in Coppa Italia non scaccia la crisi della Juventus capace di ottenere solo 7 punti in 9 partite. I bianconeri hanno vinto 11 gare delle ultime 12 casalinghe giocate contro la Fiorentina perdendo solo il 22 dicembre 2020 per 0-3. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 7 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano