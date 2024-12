Cambiaso verso la panchina, Thiago Motta potrebbe optare per McKennie sulla fascia sinistra di difesa. Centrocampo con Locatelli e Thuram. In avanti c’è Vlahovic, supportato da Conceição, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. Nei viola conferma per Adli e Cataldi. In attacco l’ex della gara: Moise Kean.

Juventus – Fiorentina, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.