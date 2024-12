Danilo il rinforzo per il Napoli di Conte

Conte ha le idee chiare, vuole Danilo. Il difensore pronto a vestire la casacca degli azzurri, in scadenza con i bianconeri a giugno 2025, il brasiliano avrebbe dato l’ok per il trasferimento. L’ex City, come riporta mediaset, vorrebbe essere liberato subito e gratis, senza richiesta di indennizzo. Danilo non è un punto fermo in casa Juve, il Napoli rappresenterebbe per lui l’occasione giusta.