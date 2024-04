Juventus, Genoa su un altro talento bianconero | Occhio all’intreccio di mercato

Enzo Barrenechea è una delle stelline che la Juventus ha prestato in questa stagione al Frosinone, lui come Kaio Jorge e Matias Soulè, certamente meno chiacchierato dell’esterno e connazionale argentino ma altrettanto centrale nello scacchiere tattico di Eusebio Di Francesco. Un prestito secco, che probabilmente sarà rinnovato nella prossima stagione con tante squadre alla finestra per il talento bianconero 2001.

Il Genoa vuole Barrenechea, nuovo asse con la Vecchia Signora

Passando da Nicolò Rovella fino ad Andrea Cambiaso, da Radu Dragusin a Koni de Winter, l’asse tra Genova e Torino è stata ben fruttuosa per entrambe. E l’idea del Grifone sembra quella di proporre alla Juventus un affare ‘simile’ a quello per De Winter proprio per Barrenechea: prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, le stesse che porteranno 10 milioni di euro presto nelle casse Juve proprio per quello del difensore belga.