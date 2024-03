Juventus-Genoa, vista dai bookmakers | Comparazione quote

L’attesa sfida tra Juventus e Genoa si appresta a scaldare il clima dell’Allianz Stadium, mettendo di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di punti preziosi. Dopo un pareggio casalingo contro l’Atalanta che ha visto i bianconeri scivolare al terzo posto in classifica, la Juventus di Allegri è chiamata a riscattarsi per mantenere salde le proprie ambizioni europee. Dall’altra parte, il Genoa di Gilardino arriva da una sconfitta contro il Monza che ha confermato un periodo di forma altalenante, lasciando i liguri a metà classifica con la necessità di invertire la rotta.

Per la Juventus, il match contro il Genoa rappresenta un’opportunità per ritrovare la via del successo dopo una serie di risultati al di sotto delle aspettative. Allegri punta a recuperare giocatori chiave come Rabiot, affiancato da Locatelli e Mckennie a centrocampo, e si affida al ritorno di Vlahovic dall’infortunio per dare la scossa all’attacco, con Chiesa pronto a supportarlo​​.

Il Genoa, dopo aver mostrato carattere nella rimonta infruttuosa contro il Monza, è consapevole della difficoltà di affrontare la Juventus fuori casa ma non rinuncia alla speranza di ottenere un risultato positivo. Gilardino riflette su un approccio audace che possa sorprendere i padroni di casa, valutando l’impiego di Malinovskyi dal primo minuto e affidandosi alla spinta di Spence e Messias sulle corsie laterali​​.

Juventus-Genoa, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Juventus è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.45 su Snai e 1.48 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.00 mentre una vittoria del Genoa (segno 2) si trova anche quota 7.50. Ecco la comparazione quote di Juventus e Genoa dei bookmakers: