Juventus, Giuntoli lavora al rinnovo di Vlahovic | Le ultime

I due gol di Dusan Vlahovic contro il Sassuolo martedì sera lo hanno reso il giocatore più veloce a segnare una doppietta da fuori area in una partita di Serie A della Juventus dal 2004-05. Con questi due gol, il serbo ha raggiunto quota 9 gol superando in classifica Thuram, Lukaku e Osimhen mentre Lautaro Martinez è ancora molto distante (18 gol).

Juventus, Vlahovic apre al rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport, Vlahovic ha sempre voluto rimanere alla Juventus e non ha mai preso in considerazione un trasferimento in Premier League quest’estate. Gli indizi fanno pensare che il giocatore voglia prolungare il suo contratto con la Juve. Dusan ha un contratto fino al 2026. Non c’è fretta di rinnovarlo, ma il serbo ha già informato il club, tramite il suo agente Darko Ristic, della sua intenzione di prolungarlo di un anno, permettendo alla società di spalmare i bonus e gli ammortamenti. L’accordo è totale ma per ora non c’è fretta di firmare.