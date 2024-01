La prima giornata di ritorno è stata carica di reti, con conseguenti punteggi elevatissimi in molte leghe, specie in quelle dove possono essere utilizzati gli stessi calciatori da parte di più formazioni. La parte del leone l’hanno fatta Lautaro e Vlahovic, bomber delle due compagini in lotta per lo scudetto, ma anche altri elementi, alcuni a sorpresa, non sono stati da meno. Vediamo ruolo per ruolo tutti i migliori, e i peggiori, della settimana

PORTIERI – Miglior portiere della settimana, dando continuità ad una stagione che sta diventando per lui sempre più positiva dopo un inizio in sordina, è Milinkovic-Savic che resta ancora una volta imbattuto e merita un bel 7 in pagella. Mezzo punto in meno (ma stesso bonus per la porta inviolata per chi utilizza tale modificatore) per Carnesecchi e Szczesny che si fermano ad un sempre apprezzabilissimo 6,5. A livello prestazionale molto bene anche Maignan e Sorrentino che meritano la stessa votazione ma vengono penalizzati dalle reti incassate passando rispettivamente a 5,5 e addirittura ad 1,5 per quanto riguarda la fantamedia. Per tale motivo il portiere monzese, chiamato a rimpiazzare per un po’ l’infortunato Di Gregorio, finisce al secondo posto tra i FLOP di giornata. Peggio di lui il solo Turati che pur risultando sufficiente (media 6), è il peggiore in assoluto con il suo 1 di fantamedia inversamente proporzionale alle reti subite. Per rendimento i peggiori sono invece Consigli con 5 poi ridotto a 2 dai tre gol bianconeri, e Skorupski con il suo 5,5 che Petagna ed il fuoco amico di Calafiori trasformano in un bruttissimo 3,5.

DIFENSORI – Torna al TOP Theo Hernandez che aggiunge una splendida rete alla sua prestazione da 7,5 e somma quindi un bel 10,5 di fanatavoto. Alle sue spalle con 10 si collocano i due atalantini Zappacosta e Holm, autori di una bella gara (7) e di una rete che ha portato entrambi alla lusinghiera media del 10. Bene anche Rahmani che soltanto l’ammonizione tiene un gradino più sotto (9,5), e Dimarco che senza gol ma con un assist si arrampica fino all’8. La sfortunata autorete che condanna il Bologna porta Calafiori all’ultimo posto di giornata tra i difensori; per lui un 2,5 da dimenticare. La coppia frusinate Romagnoli-Lusuardi, al pari del neroverde Ferrari, si ferma al 4,5 (ammonizioni comprese).

CENTROCAMPISTI – Una doppietta e un cartellino giallo uniti ad una prestazione all’altezza del suo ottimo andamento stagionale, portano Calhanoglu ad essere il TOP assoluto tra i centrocampisti nella prima giornata di ritorno con il suo 13 di fantamedia. Lovric (un gol ed un assist) si ferma a 11,5 mentre Candreva, altro big del campionato nonostante la Salernitana, tocca quota 10,5. Complimenti anche a Koopmeiners, Ederson, De Ketelaere, Orsolini, Adli e Pessina che meritano il 10. Gagliardini fallisce proprio contro la sua ex squadra e rimedia un bruttissimo 4,5 che lo portano all’ultimo posto nel reparto; poco meglio Cristante che tocca la stessa media ma con l'”ausilio” di un’ammonizione.

ATTACCANTI – La doppietta realizzata nel posticipo del martedì(!) da parte di Vlahovic oltre che ribaltare più di una fantasfida proprio nel finale, consente al calciatore serbo di stagliarsi rispetto agli altri ed essere il miglior attaccante della prima di ritorno con il suo 14 di media fantacalcistica. Mezzo punto in meno per il puntualissimo capocannoniere Lautaro, ormai stabilmente al vertice delle classifiche di rendimento. Molto bene anche Giroud (11,5 con gol e assist) e Thuram, sempre con gol e assist, che si attesta ad 11. Menzione positiva anche per Petagna e Beltran meritevoli di un bel 10. Nessun attaccante sfigura particolarmente; molti sono però insufficienti; tra questi i peggiori con il loro 5 in pagella sono Shpendi, Cheddira, Lukaku e Ikwuemesi.