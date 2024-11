Juventus, Giuntoli prepara la mossa scudetto: colpo Zirkzee a gennaio?

I bianconeri non rinunciano alla corsa per Joshua Zirkzee, già ai margini del progetto del Manchester United, secondo “Tuttosport”. L’ex attaccante del Bologna deve ancora adattarsi alla Premier League, dove ha trovato finora poco spazio. Il feeling con Ten Hag non è scattato, così come con il nuovo allenatore dello United, Amorim.

Juventus, riparte l’assalto per Zirkzee

Lo United ha offerto a Zirkzee un prestito con l’obiettivo di farlo ripartire e far crescere il valore del proprio investimento di 43 milioni di euro in estate, ed è qui che la Juventus potrebbe inserirsi. Inoltre, Amorim avrebbe già chiesto a Gyokeres, il suo protetto allo Sporting Lisbona, di raggiungerlo a Manchester. Un motivo in più per spingere Zirkzee verso la partenza e magari proprio verso Torino. L’attaccante attualmente guadagna 3,5 milioni netti, che rientrano nei parametri bianconeri.