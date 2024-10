Gullit: “Ibra dirigente mi piace. Morata grande acquisto, Zirkzee ha sbagliato..”

Sono queste le parole di Ruud Gullit, ex attaccante del Milan intervistato a “La Gazzetta dello Sport”: “Morata è un grande acquisto, un attaccante che sa far gol, ma che i compagni devono mettere nelle condizioni di poter far male. Lui il suo contributo lo dà sempre perché svaria per tutto il fronte offensivo e apre gli spazi. Uno così fa sempre comodo e può risolvere tanti problemi”.

Gullit: “Milan top club mentre il Manchester..”

E poi ancora: “Zirkzee avrebbe fatto meglio a dire sì al Milan invece di trasferirsi in Inghilterra al Manchester United. Conosceva la Serie A e per la sua maturazione gli sarebbero state molto utili un altro paio di stagioni in questo torneo, ma in un top club come il Milan. Adesso invece è in una società che ha tanti problemi e che non facilita la sua crescita”.