Juventus, Giuntoli sulle tracce di David: a gennaio servono 15 milioni

Il “Corriere dello Sport”, in edicola oggi, fa il punto sul futuro di Jonathan David, spiegando che il centravanti canadese resta un obiettivo del ds della Juventus, Cristiano Giuntoli. Il fatto che il suo contratto con il Lille scadrà a giugno 2025 lo renderà molto appetibile per molti club, ma per acquistarlo a gennaio e per spostarlo sei mesi prima della scadenza ci vorranno fra i 15 e i 20 milioni di euro.

Juventus, obiettivo Jonathan David

Non è però sicuro che l’arrivo a giugno sia la soluzione giusta per far arrivare il ragazzo classe 2000: su di lui, infatti, c’è mezza Premier League, comprese Liverpool e Arsenal, ma soprattutto il Manchester United. L’obiettivo per David e il suo entourage è quello di rispettare la scadenza, ma anche perché a quel punto sia il suo agente che il giocatore potranno avanzare richieste economiche più significative.