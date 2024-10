Milan, Abraham non convince: ritorno di fiamma per Jonathan David

Il nome di Jonathan David è stato accostato più volte al Milan negli ultimi tempi e la prossima estate potrebbe essere un buon momento per lui per indossare la maglia rossonera o un’altra maglia importante. L’attaccante canadese non manca di estimatori: Barcellona e Atletico Madrid, oltre ad alcuni club di Premier League e Inter, tengono d’occhio il giocatore da tempo.

Milan, in dubbio il futuro di Abraham

Secondo la “Gazzetta dello Sport” di oggi, i rossoneri sono pronti ad affondare il colpo per il 24enne del Lille. Tutto dipenderà dalla permanenza di Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma nell’ultima giornata del mercato estivo, che però finora non ha convinto: l’inglese ha segnato solo un gol – su rigore -. Troppo poco per essere riscattato. Per prenderlo definitivamente, infatti, il Milan dovrebbe versare nelle casse giallorosse circa 25 milioni di euro.