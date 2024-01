Juventus, Giuntoli vuole il rinnovo di McKennie | Ecco la proposta

L’anno scorso Weston McKennie è tornato alla Juventus dopo un prestito al Leeds in Inghilterra e, nonostante le insistenti voci di mercato è rimasto alla Continassa. Allegri lo ha aiutato a crescere e adesso è diventato un titolare indiscusso per i bianconeri.

Juventus, Mckennie sempre più importante per Allegri

McKennie è cresciuto soprattutto dal punto di vista tattico, che non ha lasciato indifferente la Juventus che nelle prossime settimane inizierà a parlare con lui e col suo entourage del rinnovo di contratto. Come riportato da TMW la proposta di Giuntoli e Manna sarà legata ad un prolungamento fino al 2027, con opzione anche per il 2028, con le stesse cifre attuali e magari l’aggiunta di nuovi e ulteriori bonus.