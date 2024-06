Juventus, i 7 giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta

Thiago Motta ha scelto i giocatori che non faranno parte del progetto bianconero

La Juventus inizia un nuovo ciclo con Thiago Motta, che ha già deciso i giocatori che non saranno coinvolti nel nuovo progetto bianconero. Con l’addio di Massimiliano Allegri avverrà una grande rivoluzione, con la quale avverrà un taglio definitivo col passato.

Juventus, i giocatori non indispensabili per la prossima stagione

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il primo nome della lista è quello di Moise Kean, ad un passo dalla Fiorentina. Motta ritiene che anche Milik servirebbe ben poco all’interno del nuovo progetto bianconero. A seguire anche Mckennie, Kostic e Arthur. In difesa troviamo De Sciglio e Rugani. Cedendo questi giocatori la Juventus risparmierà 30 milioni di ingaggio. Resta da vedere se i giocatori che non sono considerati parte del piano verranno esclusi dalla squadra o se verranno prese altre decisioni. Quello che è certo è che difficilmente potranno essere inseriti nel roster per l’inizio della nuova stagione.