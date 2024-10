Juventus, idea Skriniar per la difesa: i dettagli

In casa Juventus, come ha ammesso il direttore Cristiano Giuntoli in un’intervista a Dazn qualche giorno fa, si valuta la possibilità di un intervento sul mercato a gennaio per trovare il sostituto di Gleison Bremer.

Juventus, Giuntoli al lavoro per sostituire Bremer

Uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Jorrel Hato, 18enne dell’Ajax, ma a giudicare dalle indiscrezioni raccolte da “Tuttojuve.com”, non è da escludere che la Vecchia Signora faccia un tentativo per Milan Skriniar del Paris Saint -Germain. Il difensore slovacco non è più considerato titolare da Luis Enrique, quindi Madama può provarci alle stesse condizioni di Sancho (in prestito secco fino a fine stagione, con parte dell’ingaggio pagato dai francesi).