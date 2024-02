Juventus, il Barcellona cerca l’accordo con Rabiot per giugno

Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus nel prossimo Giugno, è un obiettivo del Barcellona per il prossimo mercato estivo.

Rabiot a Giugno al Barcellona? Dalla Spagna rimbalzano voci

Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate dall’emittente TV “3Cat”, i blaugrana potrebbero presto aprire un canale con la mamma-agente del giocatore, per convincerlo a giocare nella Liga a parametro zero.

La Juventus, comunque, non starebbe restando a guardare, dal momento che sarebbe in continui contatti con la madre-agente del ragazzo per trovare l’accordo per il rinnovo. Rabiot avrebbe intenzione di aspettare comunque fine stagione per prendere una decisione sul futuro.