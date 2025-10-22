Igor Tudor si lascia andare ad un duro sfogo nella conferenza pre match tra la sua Juventus e il Real Madrid, valida per la terza gara della fase a girone unico della Champions League

Juventus, lo sfogo di Tudor

L’allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro il Real Madrid si lascia a un duro sfogo in conferenza sul calendario fitto di big match e dichiara:“Sono una pazzia di calendari, fatti così, una partita dopo l’altra. Non so chi li faccia, forse gli algoritmi, ma abbiamo fatto Borussia, quindi Villarreal fuori e Real ancora in trasferta; e in campionato Inter, Atalanta e Milan quasi di fila. In queste partite abbiamo fatto anche grandi prestazioni, poi chiaro che il tifoso non sia contento dei risultati, ma sono match difficili da vincere, e se sono ancora più complicati se sono uno dopo l’altro. Bisogna essere onesti intellettualmente quando si fanno le analisi, e dico tutto questo con grande autocritica. Nella Juve ogni pareggio sembra una sconfitta e ogni sconfitta sembra aver perso 10-0, ma sono sereno e motivato”. Poi sulla partita: “Mi aspetto una grande reazione, le motivazioni qui si trovano da sole contro un avversario così. Io in discussione? Penso solo alla squadra, a cosa fare meglio e come trovare la chiave giusta, a me non ci penso. Problemi di gol per gli attaccanti? Devono tirare di più”.