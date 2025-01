Juventus, il Girona accelera per Arthur: spagnoli in vantaggio sul Santos

Juventus, mercato in uscita in fermento

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di mercato, la Juventus lavora per definire la cessione di Arthur. Il centrocampista brasiliano, classe 1996, non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta e non è mai stato impiegato in questa stagione. Secondo quanto riportato da “tuttojuve.com”, il Girona avrebbe intensificato i contatti con la società bianconera, presentando un’offerta per il prestito del giocatore fino a giugno. Il club spagnolo sarebbe inoltre disposto a farsi carico di gran parte dell’ ingaggio del centrocampista, aspetto determinante per il buon esito dell’operazione.

Arthur avrebbe espresso il proprio gradimento per la destinazione, elemento che pone il Girona in una posizione di vantaggio rispetto al Santos. Il club brasiliano, infatti, pur interessato al giocatore, offrirebbe una copertura economica inferiore rispetto agli spagnoli. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per comprendere meglio il futuro dell’ex Fiorentina e Barcellona.