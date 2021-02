Juventus, occhio su Varane

A fine stagione la Juventus aprirà le danze sul mercato e saranno diversi gli obiettivi di Paratici e il resto dello staff. Secondo quanto riportato da Fichajes.com, la Juve sarebbe in corsa insieme ad altre squadre per portare via Varane dal Real Madrid.

Obiettivo bianconero: rinforzare la difesa

Il Real Madrid sta cercando di rinnovare la squadra, nonostante i suoi 27 anni, Varane potrebbe essere venduto anche per far rientrare soldi nelle casse degli spagnoli. Il contratto del giocatore scade nel giungo del 2022, ma i Blancos sono pronti alla cessione. Il prezzo di Raphael Varane è fissato a 50 milioni di euro, tutto sommato una cifra non elevatissima, considerando le qualità di un centrale della sua portata individuale. Mentre le Merengues vogliono liberarsi di Varane per rifare la squadra, la Juventus sta facendo lo stesso e potrebbe regalare ad Andrea Pirlo il difensore francese che andrebbe ad aiutare la squadra che spesso dimostra difficoltà nel reparto, ma anche perché porterebbe qualità per la sua esperienza nell’élite internazionale. La Juventus è soltanto l’ultima che si è aggiunta alla lista delle squadre che hanno messo gli occhi sull’ex Lens. Sul difensore ci sono anche Manchester United e PSG, sarà una bella sfida europea per aggiudicarsi la stella del Real.