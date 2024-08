Juventus, in dirittura d’arrivo l’affare Galeno | Le cifre del trasferimento

L’arrivo di Thiago Motta si pensava potesse generare in casa Juventus una rivoluzione, ma difficilmente si poteva arrivare a immaginare che sarebbe stata di tali proporzioni, e a 3 settimane dalla fine del mercato i bianconeri si ritrovano con un 11 titolare totalmente diverso da quello della scorsa stagione, e se Giuntoli riuscisse a chiudere tutte e tre le trattative a cui sta lavorando, lo sconvolgerebbe ulteriormente.

Juventus, Galeno a un passo dai bianconeri

Attualmente il giocatore che dovrebbe avere la precedenza ad arrivare in bianconero dovrebbe essere Todibo, difensore centrale del Nizza che ha già rifiutato diverse offerte (anche dalla Premier) per dare priorità alla Juventus, che è ancora in trattativa con il club francese, che però dovrebbe presto dare l’ok per il trasferimento lasciando partire l’ex Barcellona in direzione Torino.

Il secondo colpo, da un punto di vista cronologico, dovrebbe essere Galeno, che ha un accordo con i bianconeri per un quinqennale da 3 milioni netti a stagione, che stanno ancora trattando con il Porto, che chiede per il suo esterno 35 milioni, offerta non ancora pareggiata dalla Vecchia Signora (che ne offre 30 + bonus) che è però consapevole che presto chiuderà alla cifra da loro offerta.