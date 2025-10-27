La Juve non va, a Torino la dirigenza sta cercando di capire come muoversi in questa situazione complicata. Ieri, all’Olimpico, è arrivata la terza sconfitta consecutiva e la seconda in campionato dopo appena 8 giornate. Dati negativi, ma soprattutto amari per un club come quello della Juventus.

Juventus, da Spalletti a Xavi per il post-Tudor

Non tutti sono convinti che sia necessario un cambio di panchina, ma se la situazione non dovesse migliorare, sarà essenziale. A meno di sorprese, un cambio immediato, potrebbe verificarsi anche dopo la prossima sfida con l’Udinese, gara che sarà l’ultima occasione per il tecnico croato di salvare il posto in panchina. Il croato ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2027. Si è parlato anche di un rientro di Thiago Motta, ancora legato ai bianconeri per i prossimi due anni. Ma la società potrebbe sconvolgere tutto e passare ad un nuovo tecnico.