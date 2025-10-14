Nuovo infortunio per Gleison Bremer e Juventus di nuovo nei guai in fase difensiva. La scorsa stagione la Vecchia Signora ha dovuto far a meno del centrale brasiliano per l’intera stagione. A differenza del grave infortunio dello scorso anno adesso i tempi di recupero sono più brevi, ma lo stesso graverà sulla difesa. Intanto i bianconeri hanno deciso di muoversi per gennaio puntando il mirino su diversi giocatori.

Juventus, tre nomi in cima alla lista per sostituire Bremer

Occhi puntati su Milan Skriniar per sostituire Bremer infortunato. L’ex Inter, ora al Fenerbahçe, non è la prima volta che viene cercato dai bianconeri. La Juventus proverà a portarlo via dai turchi già nella prossima sessione di mercato, visto che la difesa urge di un aiuto.