Juventus, infortunio Bremer e Thuram: gli aggiornamenti

Paura per Bremer e Thuram. La Juventus si ritrova di nuovo con due giocatori titolari in affaticamento. Il tutto è avvenuto durante Juventus-Atalanta. Il giocatore brasiliano ha chiesto il cambio per infortunio, poi avvenuto con Cabal. Stessa sorte per Thuram, anche il francese è finito in infermeria.

Juventus, solo affaticamento per Bremer e Thuram

La Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Villarreal per tornare grande in Europa. La gestione fisica in casa Juventus, ma diversi infortuni fanno tremare Tudor. Sono ore importanti alla Continassa perché si valuteranno le condizioni di Gleison Bremer e di Khephren Thuram dopo i fastidi fisici accusati nell’ultima partita di campionato.

Le condizioni di Gleison Bremer non preoccupano tanto la Juventus. Il centrale ex Torino aveva chiesto il cambio per un problema al ginocchio ma la situazione sembra essere relativamente tranquilla in casa bianconera in vista della Champions. Khephren Thuram aveva accusato un fastidio al polpaccio e chiesto il cambio durante Juventus-Atalanta. Anche lui, come Bremer, ha scelto la via della cautela, senza forzare le fibre muscolari per evitare uno stop che potesse diventare molto lungo e le 48 ore post partita pare abbiano dato segnali positivi.