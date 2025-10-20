La Juventus continua ad avere problemi con gli infortuni. Edon Zhegrova non è stato convocato per la sfida contro il Como e la sua assenza si farà sentire anche per i prossimi impegni, come quello contro il Real Madrid in Champions League, mercoledì sera.

Juventus, infortunio Zhegrova, rientro non programmabile

Il giocatore della Juventus e della nazionale kosovara, è stato in campo solo per 30 minuti, in due gare totali, con la nazionale del Kosovo, poi ha avuto un fastidio all’anca e al pube, un problema non nuovo ma che ogni tanto si presenta ed è iniziato già dalla scorsa stagione. Una volta a Torino, dopo il rientro dal ritiro con la nazionale, al giocatore è stato confermato il problema, e la Juve dovrà fare ancora a meno della sua ala.

Non è semplice capire quando potrà rientrare Zhegrova. Nei prossimi giorni il giocatore verrà monitorato continuamente, poi sarà rivalutato per capire l’intensità del dolore. La Juventus, con due nuovi infortunati che resteranno ai box per molto, Bremer e Cabal, vuole evitare rischi con Edon. Meglio evitare di fare danni e tenerlo a lungo fuori dai giochi. Alla Continassa si verrà a sapere qualcosa di più nei prossimi giorni.