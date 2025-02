Juventus – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Lo spettacolo della gara d’andata è già un biglietto di visita di tutto rispetto, per una gara che non ha bisogno di presentazioni: a Torino va in scena il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. La sfida di San Siro, disputata lo scorso 27 novembre, è terminata 4-4. La gara, in programma domenica alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, DAZN.

Juventus – Inter, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico González, McKennie, Mbangula; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.