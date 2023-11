Commenti di Domenico Marocchino sul Pareggio tra Juventus e Inter

L’ex calciatore Domenico Marocchino ha offerto un’interpretazione tutta sua del big match tra Juventus e Inter, terminato in pareggio 1-1. Durante la sua intervista a Radio Bianconera, Marocchino ha esaminato in dettaglio gli aspetti chiave del match, dando un’interpretazione che va oltre il semplice risultato.

Sul Gol di Vlahovic..

Marocchino ha lodato il gol segnato da Dusan Vlahovic per la Juventus, descrivendolo con ammirazione: “Non era facile fare il gol che ha trovato Vlahovic, non era banale.” Questa affermazione mette in risalto la capacità tecnica e l’intelligenza calcistica dell’attaccante serbo.

“Sul Gol bravo Lautaro, ma Gatti..”

Per quanto riguarda il gol segnato dall’Inter, Marocchino non ha esitato ad esprimere un giudizio chiaro: “Sul gol dell’Inter Gatti ha le sue colpe, al di là dei meriti degli attaccanti nerazzurri.” Questa osservazione evidenzia una certa responsabilità da parte della difesa della Juventus, nel gol subito.

“Ai punti ha vinto la Juventus”

L’analisi di Marocchino si concentra non solo sulle azioni singole ma anche sul risultato complessivo. Ha dichiarato: “Alla fine credo che ai punti abbia vinto la Juventus.” Questa affermazione suggerisce che, nonostante il pareggio ed una partita senza troppe emozioni, l’ex giocatore abbia lasciato intendere che la prestazione dei bianconeri sia stata superiore in termini di gioco.

“L’Inter ha la rosa più forte ma la Juve..”

Marocchino ha poi commentato la forza complessiva delle due squadre, riconoscendo la superiorità dell’Inter in termini di rosa: “Come potenzialità di squadra, l’Inter ha la rosa più forte della Serie A, ieri i bianconeri hanno strappato un punto pur essendo in totale emergenza.” Questo commento sottolinea l’importanza del punto conquistato dalla Juventus in condizioni di emergenza.