Juventus, interesse concreto per un gioiello del Bologna | Avviati i contatti con l’entourage

La Juventus guarda al campionato per rinforzare il centrocampo e oltre all’obiettivo principale, rappresentato da Teun Koopmeiners, ha messo gli occhi su Ferguson, centrocampista tuttofare del Bologna dotato di grande corsa e intelligenza tattica, che gli permette di scegliere la posizione migliore in campo sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Solo la Juventus su Ferguson, avviati i primi contatti con l’entourage

Al momento è la Juventus l’unica squadra che si è mossa concretamente per il ragazzo, avendo avviato i contatti con l’entourage dello scozzese. Ferguson, al secondo anno in Italia col Bologna, ha inanellato prestazioni importanti e gol ed è pronto per il salto di qualità. Giuntoli ci prova, il colpo a centrocampo in caso di mancato arrivo di Koopmeiners potrebbe essere lui.