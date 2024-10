Juventus, Kalulu verso il riscatto | Thiago Motta impressionato dal francese

Uno degli artefici dell’inizio di stagione incredibile in chiave difensiva è Pierre Kalulu, arrivato dal Milan in estate per 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14. Visto il KO di Bremer e le prestazioni eccezionali, soprattutto a Lipsia, del francese costringono la dirigenza della Juventus a riflettere seriamente su un’ipotetica chiusura dell’operazione.

Kalulu ha convinto tutti

Il difensore piace tantissimo a Thiago Motta per la sua duttilità e la grande abilità palla al piede con cui poter iniziare un’azione da dietro senza troppi rischi. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Giuntoli sta pianificando il riscatto nel breve periodo in modo da archiviare la pratica subito. Dunque il Milan incasserà i restanti 14 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Kalulu che sarà un nuovo giocatore bianconero.