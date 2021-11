Calciomercato, operazione a sorpresa della Juve | Attaccante in arrivo

La Juventus mette a segno un colpo a sorpresa

La Juve accelera per Boubacar Kamara, giovane attaccante del Marsiglia, con il contratto in scadenza a giugno. La Juve segue da tempo il calciatore, in casa Juve vista la necessità di rinforzare il reparto avanzato si è infiammata nelle ultime ore la pista che porta al francese. Kamara rappresenta l’occasione low cost, in casa Juve più di un’idea, attendiamo novità.

La formazione di Allegri necessita di rinforzi, in attacco Morata e Kean non stanno regalando le prestazioni sperate, mancano soprattutto i gol. La Juve cerca rinforzi in linea con la linea economica imposta dall’emergenza che ancora si vive a livello economico in relazione al covid. Kamara piace e l’operazione è fattibile, la Juve ci prova.