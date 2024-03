Juventus, Kean in coppia con Chiesa contro la Lazio | Rabiot recuperato

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus andrà a Roma per affrontare la Lazio sabato alle 18:00 senza Vlahovic e Milik. Il serbo è squalificato dopo l’espulsione rimediata alla fine della partita col Genoa, mentre il polacco è alle prese con una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Allegri è stato chiaro: “Giocherà Kean, oppure Chiesa può fare il centravanti”. Tra le due ipotesi la più plausibile rimane la prima, con l’ex Everton a fare da prima punta e Chiesa a girargli intorno. Inoltre il tecnico livornese recupera Rabiot a centrocampo. Un ritorno importante per dare una scossa alla squadra.

I numeri di Kean

Moise Kean non gioca titolare da quasi 5 mesi, da Juventus-Cagliari dell’11 novembre, in cui partì proprio in coppia con Federico Chiesa. In questa stagione non ha ancora realizzato una rete, e l’ultima risale a quasi un anno fa, sabato 1 aprile 2023 contro il Verona. In quel caso il suo gol fu decisivo per portarsi a casa i tre punti, e Allegri si augura che Kean torni ad essere determinante e incisivo.