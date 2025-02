La Juventus sta per ufficializzare il suo ultimo acquisto, si tratta di Lloyd Kelly, che arriva come terzo rinforzo per la difesa di Motta. L’accordo è stato raggiunto nella giornata di ieri con il club di appartenenza del giocatore, il Newcastle.

Juventus, Kelly contratto con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro

I bianconeri e il Newcastle hanno raggiunto l’accordo per Kelly con un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a quota 14 milioni di euro. Senza dimenticare alcuni bonus, che portano ad un totale di circa 20 milioni di euro. Kelly, felice di indossare la maglia della Vecchia Signora, è subito partito alla volta dell’Italia e si è sottoposto subito alle visite mediche. Tutto pronto per la firma sul contratto che avrà una durata fino al 2029. Il dt Giuntoli ha messo a segno un grande colpo dopo l’addio a Danilo.

Non ci saranno problemi legati all’aspetto economico perché grazie all’addio a Fagioli la Juve porterà nelle casse un bel malloppo. Il giocatore è rientrato nel mirino di diverse società ma potrebbe finire alla Fiorentina, dove il giocatore ritroverebbe il suo amico, ed ex compagno di squadra, Moise Kean. I Viola avrebbero già trovato il tipo di contratto da offrire a Fagioli e l’ingaggio, mancano solo gli ultimi dettagli.