La Juventus si appresta a sfidare il Verona questa sera all’Allianz Stadium. Come detto da Allegri, per dare continuità alla vittoria di San Siro bisognerà vincere contro il club veneto e i bianconeri proveranno a farlo partendo dal loro punto di forza ossia la fase difensiva.

Solo il Nizza meglio della Juve

La Juve ha tenuto inviolata la porta nelle ultime quattro partite di campionato ossia per 360′. In Europa, solo il Nizza ha fatto meglio in questa serie mantenendo il cleen sheet per 363′. Segno di come i bianconeri abbiano ritrovato solidità difensiva e grandi prestazioni da parte del portiere.