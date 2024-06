Juventus, l’addio di Pogba è sempre più vicino | Ecco quando potrebbe salutare i bianconeri

Uno degli acquisti più deludenti degli ultimi anni della Juventus è sicuramente Paul Pogba che è stato devastato dagli infortuni al primo anno mentre in questa stagione è stato squalificato per doping. I giorni sono ormai contati per il Polpo che è destinato a lasciare i bianconeri durante il mercato estivo.

Pogba-Juventus, la telenovela sta per finire

La Juve vorrebbe aspettare il 30 giugno per sfruttare il Decreto Crescita maturato in questo secondo anno di contratto. Dunque, dal 1 luglio in poi ogni giorno può essere quello buono per la rescissione del contratto di Pogba con la Juventus.