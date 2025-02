Il terzino della Juventus, Andrea Cambiaso, è ancora alle prese con l’infortunio. Oramai è da un po’ di tempo che il fastidio alla caviglia lo tormenta. Il giocatore dei bianconeri ha saltato già due gare, Empoli e Como, sarà assente anche nella gara d’andata del playoff contro il Psv, martedì alle 21.

Juventus, i tempi di recupero di Kalulu e Cambiaso

Una perdita pesante, che sta costringendo Thiago Motta a soluzioni d’emergenza. La speranza è di riaverlo almeno per l’Inter (domenica 16 febbraio). La data di domenica è stata cerchiata in rosso, intanto in questi giorni Cambiaso si sta allenando in campo, ma sempre a parte. Anche nel rifinimento di ieri è stato lontano dal gruppo, al quale conta di aggregarsi poco prima del Derby d’Italia allo Stadium.