Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Serie A: la Juventus ospita il Lecce, questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri chiamati subito a rispondere alla brutta sconfitta per 4-2 subita sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La formazione di Allegri, tuttavia, si troverà di fronte il Lecce, forte della super partenza con conseguente terzo posto in classifica, avanti alla Juventus di un punto, e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 ottenuta contro il Genoa. Nell’ultimo precedente, risalente al 3 maggio, i bianconeri si sono imposti sui salentini per 2-1, grazie alle reti di Paredes e Vlahovic (Ceesay per il Lecce). Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. All. Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa