Juventus, l’Inter Miami vuole McKennie | Lui gradisce l’idea di tornare in patria

All'Inter Miami interessa McKennie. Possibile ritorno in patria per l'americano della Juventus.

Weston McKennie ha detto no all’Aston Villa ed è rimasto a Torino, ma il suo addio alla Juventus appare essere imminente. Secondo quanto riportato da gazzetta.it si è interessato a lui l’Inter Miami, club nel quale giocano Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, ma soprattutto Lionel Messi. È bene ricordare che il centrocampista è statunitense e per lui si aprirebbe uno scenario interessante in un momento in cui l’MLS sta crescendo notevolmente.

La Juventus vuole venderlo, l’Inter Miami lo vuole e McKennie ci pensa

La Juventus intanto continua a considerarlo in uscita e non gli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Negli scorsi mesi sembrava che con la dirigenza potesse trovare l’intesa per un prolungamento con ingaggio ridotto, ma così non è stato e ora potrebbe finire fuori rosa. L’Inter Miami però potrebbe davvero farlo diventare il simbolo del calcio tra gli statunitensi.