Juventus, lo United fissa il prezzo per Sancho | Le ultime

L’avventura di Jadon Sancho sembrerebbe essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Tuttomercatoweb.com infatti riporta la notizia data oggi dal Daily Mirror secondo il quale il Manchester United avrebbe deciso di cedere a titolo definitivo l’ala inglese, acquistata nel 2021 per circa 85 milioni e di rientro da un’ottima esperienza in prestito al Borussia Dortmund.

Juventus, Sancho vuole lasciare lo United

Sancho sarebbe nei radar di molti club europei tra cui la Juventus con Giuntoli che sarebbe intenzionato ad investire sull’esterno in caso di cessione di almeno uno tra Chiesa e Soulè. Altra seria pretendente a Sancho sarebbe il PSG che, orfano di Mbappè deve necessariamente intervenire in attacco. I Red Devils nel frattempo fissano il prezzo: si parla di circa 47 milioni di euro. Intervento ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Xavier Jacobelli ha detto la sua sul nuovo ciclo bianconero, con Giuntoli che sta costruendo una rosa per tornare quanto prima vincenti.