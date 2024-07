Juventus, Chiesa resta al centro del mercato | Sondaggio dell’Arsenal per lui

Timidi sondaggi dall’Inghilterra per Federico Chiesa, che dall’inizio di questo calciomercato sembra destinato a lasciare la Vecchia Signora. Come riportato da Sportmediaset, l’Arsenal si sarebbe informato sulla richiesta economica della Juventus per la cessione del cartellino del giocatore, ma, al momento, non sarebbe andato oltre questo sondaggio esplorativo.

Juventus, la cessione di Chiesa fondamentale per arrivare a Koopmeiners

La cessione di Chiesa, insieme a quella di Soulè e alle altre che la Juventus ha in mente, servirebbero a finanziare ulteriori acquisti dopo Douglas Luiz, Di Gregorio, Cabal e Thuram. Il primo nome, lo sappiamo, è quello di Teun Koopmeiners, considerato fondamentale da Giuntoli e Thiago Motta per trasformare la Juventus e tornare sin da subito a competere per il massimo risultato in tutte le competizioni.