Juventus, Loic Openda sarà un giocatore bianconero | Sfumato Kolo Muani

Juventus, trovato l’accordo con il Lipsia per Loic Openda

Dopo le tortuosità riscontrate con il PSG per il ritorno di Kolo Muani in bianconero, la Juventus decide di bussare alle porte del Lipsia e assicurarsi l’attaccante olandese Loic Openda.

Nella nottata infatti, ci sono stati contatti serrati tra le due parti, che hanno chiuso in poche ore il trasferimento del classe 2000, che arriverà a Torino in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, per un pacchetto totale di poco superiore ai 40 milioni di euro.

Il giocatore ha ricevuto il via libera dal club tedesco, ed è già in partenza per l’Italia, con arrivo a Torino previsto per le 10:30, per svolgere le rituali visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. In mattinata previsto anche l’arrivo di Edon Zhegrova.