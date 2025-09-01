Juventus, l’addio di Nico Gonzalez sblocca l’arrivo di Zhegrova

Dopo giorni di dubbi e incertezze, la trattativa per Zhegrova, che sembrava essersi arenata dopo le parole di Comolli, è pronta ad andare in porto. La Juventus infatti, dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, che spinge da settimane per sbarcare a Torino, è riuscita ad accontentare le richieste economiche del Lille, società che ne detiene il cartellino.

A rendere possibile il suo arrivo è stata la cessione di Nico Gonzalez (che firmerà in mattinata con l’Atletico Madrid) che ha lasciato libero un posto sugli esterni, che verrà occupato dall’attaccante kosovaro, per cui i bianconeri sborseranno una cifra superiore ai 20 milioni di euro. La cifra, più bassa rispetto alla richiesta fatta al Napoli a gennaio, è viziata dalla situazione contrattuale del giocatore: il classe ’99 ha con i francesi il contratto in scadenza nel 2026, ma già da mesi ha comunicato al club la sua volontà di non voler rinnovare, portando la società ad abbassare le pretese economiche pur di non perderlo a parametro zero.

Un colpo importante in casa Juventus, che completa così il parco attaccanti, garantendo a Tudor una pedina di livello per il suo scacchiere, che nel pomeriggio ha perso anche Conceicao per infortunio nella trasferta con il Genoa.