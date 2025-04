Juventus, Lookman e Osimhen le alternative per l’attacco

Con il probabile addio di Vlahovic, la Juventus lavora al possibile sostituto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino diversi profili.

Juventus, Giuntoli punta a Osimhen

Il sogno proibito del Ds bianconero si chiama Osimhen. L’attaccante nigeriano non ha chiuso ad un suo ritorno in Serie A, ma il prezzo del giocatore – di ben 70 milioni- rende abbastanza proibitiva l’operazione. Sicuramente più economico è il profilo di Lookman. La Juventus potrebbe strappare l’attaccante olandese all’Atalanta per 60 milioni, ma la cifra potrebbe scendere in base alla volontà di Lookman.

Oltre ai due calciatori, al dirigenza bianconera potrebbe puntare anche su Lucca e Retegui. In quel caso la Juve potrebbe decidere di risparmiare per l’attacco e per rinforzare altri reparti.